В Атырауской области 67-летняя женщина впервые получила удостоверение личности

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 67-летняя жительница села Мукур Кызылкогинского района впервые получила удостоверяющие личность документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница села Мукур Кызылкогинского района Атырауской области 1955 г.р. никогда не получала паспорта или удостоверения личности. Узнав об этом, ей помогли сотрудники отделения миграционной полиции Кызылкогинского района, собрав соответствующие документы. А затем в соответствии с законом оформили документы и вручили удостоверение личности 67-летней женщине.

«Радуюсь, что благодаря полицейским я получила удостоверение личности, подтверждающее, что являюсь гражданкой Казахстана. Оформили они документы очень быстро. Я очень благодарна сотрудникам миграционной службы Кызылкогинского района», - говорит женщина.

Теперь она сможет оформить и получать пенсию.



