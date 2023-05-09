В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков. Об этом сообщила руководитель отдела ономастики областного управления культуры, развития языков и архивного дела Жемис Дияшева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В комиссию поступило около 170 предложений. Среди них были предложения назвать улицы в честь деятелей Алаша, батыров, ветеранов Великой Отечественной войны. Ономастическая комиссия при акимате Атырауской области рассмотрела предложения жителей о присвоении названий улицам в Жылыойском, Исатайском районах и пригородных Еркинкалинском, Кайыршахтинском сельских округах. При рассмотрении предложений о присвоении улицам имен ветеранов Великой Отечественной войны учитывалось не только их участие в войне, но и проявленный героизм, награждение орденами», - рассказала Жемис Дияшева.

Накануне праздника комиссия изучила и утвердила имена 29 фронтовиков, именем которых будут названы улицы в населенных пунктах области.



