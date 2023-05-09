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    В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков

    9 Мая 2023, 22:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков. Об этом сообщила руководитель отдела ономастики областного управления культуры, развития языков и архивного дела Жемис Дияшева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В комиссию поступило около 170 предложений. Среди них были предложения назвать улицы в честь деятелей Алаша, батыров, ветеранов Великой Отечественной войны. Ономастическая комиссия при акимате Атырауской области рассмотрела предложения жителей о присвоении названий улицам в Жылыойском, Исатайском районах и пригородных Еркинкалинском, Кайыршахтинском сельских округах. При рассмотрении предложений о присвоении улицам имен ветеранов Великой Отечественной войны учитывалось не только их участие в войне, но и проявленный героизм, награждение орденами», - рассказала Жемис Дияшева.

    Накануне праздника комиссия изучила и утвердила имена 29 фронтовиков, именем которых будут названы улицы в населенных пунктах области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Атырау
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