В Атырау журналисты отстояли право освещать суд над чиновниками

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау журналисты отстояли право освещать суд над чиновниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском суде №2, где начался процесс над группой чиновников во главе с экс-заместителем акима области Нурсауле Сайлауовой, журналистам запретили вести видео- и фотосъемку. Сделано это было по просьбе адвокатов. А затем ведущий дело судья Жумагали Ташимов попросил журналистов вообще удалиться из зала суда. Представители СМИ дружно отправились к председателю городского суда №2 Мирамбеку Нагашибаеву, который поправил решение судьи, разрешив им вернуться в зал.

Напомним, Атырауский городской суд №2 приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются бывший заместитель акима области Нурсауле Сайлауова, экс-руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев и его заместитель Роза Кабдулова, главный бухгалтер школы-интерната для одаренных детей при Малой академии искусств Назымгуль Мажитова. Кроме них, на скамье подсудимых еще четверо работников сферы образования.