В Атырау замакима области пообещал за неделю очистить город от снега и талой воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау заместитель акима области Кайрат Нуртаев посетил районы города с наибольшей угрозой весеннего подтопления. Ознакомившись с ходом снегоуборочных работ, Кайрат Нуртаев сообщил, что в течение недели планируется полностью очистить город от снега и воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области побывал в микрорайонах Геолог, Жулдыз, где сохраняется опасность весеннего подтопления талыми водами после обильных снегопадов.

«Работы по очистке города ведутся круглосуточно. Сейчас количество техники увеличено. Имеется около 120 машин и более 130 единиц снегоуборочной техники. Город разделен на 21 участок. Большая просьба к жителям – вывозите снег из своих дворов на улицу. Позже этот снег будет убран. Таким образом, мы убережем дома от риска подтопления. Также проводится разъяснительная работа с крупными учреждениями, торговыми центрами. С их стороны будет правильно расчищать от снега прилегающие к их зданиям территории. В целом на сегодняшний день в Атырау нет угрозы подтопления. Основные транспортные средства были задействованы в микрорайонах Сарыкамыс, Геолог, где скопилось много снега. Он начал таять, поэтому уже задействованы вакуумы для откачки воды. В течение недели планируем полностью закончить очистку города от снега и воды», - сказал Кайрат Нуртаев.

Во время объезда города заместитель акима области посетил торговый рынок «Көктем». Территория центра не очищена от снега. Кайрат Нуртаев предупредил, что ответственность за чистоту на рынке лежит на владельцах. Которым необходимо своевременно проводить уборку снега.

В настоящее время к снегоуборочным работам в городе привлечено 39 единиц техники ТОО «Спецавтобаза», 86 единиц техники крупных предприятий и индивидуальных предпринимателей города. С территории города было вывезено 52 тысячи кубометров снега. Кроме того, на пешеходных, автомобильных дорогах, мостах, опасных перекрестках рассыпано 516 тонн реагентов.

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