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    В Атырау замакима области оправдан по делу о растрате 83 млн тенге

    18 Марта 2022, 22:56

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау городской суд №2 признал невиновными заместителя акима области Кайрата Нурлыбаева и заместителя председателя СПК «Бұйырғын» Нурлана Бисембаева в растрате бюджетных средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судом №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, ранее работавшего руководителем управления сельского хозяйства региона, и заместителя председателя СПК «Бұйырғын» Нурлана Бисембаева по факту присвоения чужого имущества. Было предъявлено обвинение, что Нурлыбаев месте с Бисембаевым совершили растрату 83 700 649 тенге, выданных в виде инвестиционной субсидии СПК.

    Следствием не представлены доказательства наличия предварительного сговора между подсудимыми о хищении денежных средств, выделенных для субсидирования субъектов агропромышленного комплекса.

    Исследованными в суде доказательствами установлено, что за полноту документов, приложенных к заявлению о выдаче инвестиционных субсидий, ответственны начальники отделов, которые приняли документы СПК. Экспертной организацией и рабочей группой составлен акт осмотра о соответствии производственных мощностей объекта, который представлен руководителю –на основании которого им был подписан договор на выдачу субсидии.

    Подсудимый Бисембаев не является материально-ответственным лицом в СПК, в период получения первых трех субсидий не работал в СПК и не являлся учредителем, он устроился на работу заместителем директора 3 августа 2020 года, то есть после получения третьего транша субсидий и при этом с ним не был заключен договор о материальной ответственности.

    Суд пришёл к мнению, что подсудимые не присваивали инвестиционные средства, указанные средства были освоены СПК.

    Птицефабрика, принадлежащая СПК, функционирует, налоги оплачивают своевременно. После выявления процедуры выдачи субсидии аудиторской проверкой, выданная субсидия в размере 83 700 649 тенге полностью возращена в бюджет, в настоящий момент СПК по гражданскому иску задолженности не имеет. Представитель потерпевшего показал, что ущерб полностью возмещен.

    Суд признал подсудимых невиновными, в связи с тем, что в их действиях не имеется состава преступления. Суд признал право подсудимых на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство, за незаконное уголовное преследование»,- сообщили в пресс- службе городского суда,

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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