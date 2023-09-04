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    В Атырау зафиксирована гибель тысяч мальков сазана

    4 Сентября 2023, 05:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В небольших лужах, образовавшихся при поступлении воды в селе Тасшагыл Кызылкогинского района Атырауской области, погибают тысячи мальков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AtyrauPress.

    По словам руководителя областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, в этом году из-за большого количества воды в регионе образовались небольшие лужи. Одна из них находится в двух километрах от села Тасшагыл. 2 сентября в сети распространилась видеозапись, на которой можно увидеть, как в луже гибнет множество мальков сазана, карася и другой рыбы, что вызвало беспокойство у жителей. «Акимат Кызылкогинского района взял на контроль данную проблему. Сейчас ведутся работы по спасению мальков. Более подробную информацию мы сообщим позже официально», - резюмировал руководитель управления.

    Между тем, автор видеозаписи бьет тревогу, что пока еще живых мальков нужно срочно спасать, собрать и отнести к близлежащим озерам Адайколь, Байтык, Тиын и Арал.«Если житель выловит 5-6 рыб, то его тут же оштрафуют или посадят. А здесь мальки гибнут тысячами и до них никому нет дела. Почему это не контролируется рыбоохраной? Они проверяют только возле Урала, а почему нет контроля в далеких селах? В целом, необходимо возобновить работу рыбозащитников. Почему их работа должна выполняться местными жителями и волонтерами?» - недоумевает автор видео.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Атырауская область Происшествия Видео
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