В Атырау задержан водитель, управлявший авто в состоянии наркотического опьянения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на 15 суток и на 7 лет лишен водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сотрудники Центра оперативного управления 15 августа на перекрестке улиц Курмангазы-Бигельдинова, г. Атырау заметили автомобиль марки ВАЗ- 2115. Поведение водителя вызвало подозрение. К месту нахождения авто были направлены сотрудники патрульной полиции. Водитель 1994 г. р. был оперативно доставлен на медицинскую экспертизу. Согласно медицинскому заключению установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК, собранные документы направлены в специализированный административный суд. По решению суда на нарушителя был наложен административный арест на 15 суток. Он также лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.