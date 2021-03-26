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    В Атырау задержан руководитель управления координации занятости и социальных программ

    26 Марта 2021, 19:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержан руководитель управления координации занятости и социальных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ», который в период с 2020 по 2021 годы получал от директора ТОО взятки за содействие в предоставлении разрешения на иностранную рабочую силу и общее покровительство (п.4 ч. 3 ст. 366, ч.2 ст. 367, п. 2 и 4 ч. 3 ст.190). В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщает пресс-служба департамента по противодействию коррупции по Атырауской области.

    Чиновник помещен в изолятор временного содержания.

    Наша справка. Серик Хамидолла на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ был назначен 4 февраля 2019 года.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция
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