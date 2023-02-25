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    В Атырау за сожженное во дворе школы чучело директор получила выговор

    25 Февраля 2023, 20:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау директор общеобразовательной школы № 8 получила строгий выговор после сожжения во дворе учебного заведения чучела в честь Масленицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи распространили видео, на котором заснят момент как во дворе городской общеобразовательной школы № 8 развели большой костер и сожгли чучело, празднуя Масленицу.

    На видео отреагировал заместитель акима области Жасулан Бисембиев. Сообщив, что за данное действие на территории учебного заведения директор шкоды № 8 получила строгий выговор.

    «Такие пожароопасные мероприятия нельзя проводить на территории учебных заведений, тем более об этом не были уведомлены ни сотрудники ДЧС, ни управление образования, ни городской отдел образования. Поэтому в качестве наказания директору шкоды № 8 вынесен строгий выговор», - сообщил Жасулан Бисембиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Происшествия Акимат Дата Видео Атырау школа
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