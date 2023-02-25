В Атырау за сожженное во дворе школы чучело директор получила выговор

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау директор общеобразовательной школы № 8 получила строгий выговор после сожжения во дворе учебного заведения чучела в честь Масленицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи распространили видео, на котором заснят момент как во дворе городской общеобразовательной школы № 8 развели большой костер и сожгли чучело, празднуя Масленицу.

На видео отреагировал заместитель акима области Жасулан Бисембиев. Сообщив, что за данное действие на территории учебного заведения директор шкоды № 8 получила строгий выговор.

«Такие пожароопасные мероприятия нельзя проводить на территории учебных заведений, тем более об этом не были уведомлены ни сотрудники ДЧС, ни управление образования, ни городской отдел образования. Поэтому в качестве наказания директору шкоды № 8 вынесен строгий выговор», - сообщил Жасулан Бисембиев.



