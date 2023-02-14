В Атырау за присвоение зарплаты 58 сотрудников осудили директора ТОО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау за присвоение путем мошенничества зарплаты 58 сотрудников на 3,5 года осужден директор ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауской транспортной прокуратурой после жалобы был установлен факт невыплаты заработной платы 58 работникам коллектива ТОО «Камал Крепость», занимающихся охраной объектов в сфере транспорта. В ходе проверки выяснилось, что директор ТОО нанял 58 жителей г. Атырау и пойдя на мошенничество присвоил их зарплату в размере более 9 млн тенге. После вмешательства прокуратуры по этому факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц».

Приговором суда № 2 города Атырау директор ТОО признан виновным в совершении уголовного правонарушения и судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с обязательным возмещением ущерба потерпевшим», - сообщил заместитель Атырауского транспортного прокурора Саят Сеитжан.

Приговор вступил в законную силу.



