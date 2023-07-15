Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    В Атырау за истязание детей осуждена специалист коррекционного центра

    15 Июля 2023, 14:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении специалиста детского коррекционного центра по факту истязания несовершеннолетних. Обвиняемая осуждена на 4 года лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе судебных слушаний было установлено, что в обязанности подсудимой входило обучение особенных детей навыкам, коррекция поведения. Она, находясь в специальном кабинете детского центра при проведении индивидуальных занятий с несовершеннолетними, систематически наносила побои трем детям.

    «Вина подсудимой была полностью доказана показаниями законных представителей потерпевших, свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и другими доказательствами по делу. Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Законные представители несовершеннолетних потерпевших, согласившись с позицией прокурора, просили взыскать с подсудимой моральный ущерб. Подсудимая вину признала частично, она и ее адвокат просили переквалифицировать действия К. на ч.2 ст.140 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств наказания и уголовной ответственности подсудимой учел отсутствие судимости, наличие на ее иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено. Суд признал подсудимую виновной по п.1,2 ч.2 ст.110 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года», - сообщили в пресс-службе суда.

    Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме 6 млн тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Суды Атырау Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний лагерь «ARMAN»: о чем рассказывают дети и умалчивают взрослые
    Массовое отравление детей: глава комитета Минтруда выехал с проверкой в Караганду
    Убийство 4-летнего ребенка в Актобе: Артура Ахунова приговорили к пожизненному заключению
    Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: подсудимый сказал последнее слово
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане