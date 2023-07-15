В Атырау за истязание детей осуждена специалист коррекционного центра

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении специалиста детского коррекционного центра по факту истязания несовершеннолетних. Обвиняемая осуждена на 4 года лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе судебных слушаний было установлено, что в обязанности подсудимой входило обучение особенных детей навыкам, коррекция поведения. Она, находясь в специальном кабинете детского центра при проведении индивидуальных занятий с несовершеннолетними, систематически наносила побои трем детям.

«Вина подсудимой была полностью доказана показаниями законных представителей потерпевших, свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и другими доказательствами по делу. Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Законные представители несовершеннолетних потерпевших, согласившись с позицией прокурора, просили взыскать с подсудимой моральный ущерб. Подсудимая вину признала частично, она и ее адвокат просили переквалифицировать действия К. на ч.2 ст.140 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств наказания и уголовной ответственности подсудимой учел отсутствие судимости, наличие на ее иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено. Суд признал подсудимую виновной по п.1,2 ч.2 ст.110 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года», - сообщили в пресс-службе суда.

Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме 6 млн тенге.