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    В Атырау всех учеников школы с протекающим потолком распределили по учебным заведениям

    24 Февраля 2023, 14:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау всех учеников школы-гимназии № 30 для одаренных детей с обучением на трех языках распределили по учебным заведениям. Обучение в школе стало невозможным из-за протекающего потолка и падения кусков гипсокартона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в областном управлении образования, накануне было принято решение 884 учащихся 1-4 классов с казахским и русским языками обучения перевести в школу-лицей № 20, находящуюся в микрорайоне Жилгородок. Определены учебные заведения и для других учащихся. Школьники с 5-11 классов с казахским языком обучения перейдут в колледж энергетики и строительства. Учащиеся 5-11 классов с русским языком обучения переводятся в колледж транспорта и коммуникаций. Эти учебные заведения находятся в микрорайоне Авангард, где расположена и школа-гимназии № 30. В настоящее время решается вопрос с расписанием и горячим питанием для младшеклассников в школе № 20. Где обучение будет вестись в три смены, а уроки сократят до 35 минут.

    Всего в другие учебные заведения переводятся 2 075 учащихся. В школе № 20, где обучаются 1 604 человека, число учащихся составит 2 488.

    Как ранее сообщалось, учащихся школы с протекающим потолком переводят в другие учебные заведения в Атырау. Ранее их переводили на дистанционку.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Происшествия Атырау
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