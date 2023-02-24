В Атырау всех учеников школы с протекающим потолком распределили по учебным заведениям

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау всех учеников школы-гимназии № 30 для одаренных детей с обучением на трех языках распределили по учебным заведениям. Обучение в школе стало невозможным из-за протекающего потолка и падения кусков гипсокартона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении образования, накануне было принято решение 884 учащихся 1-4 классов с казахским и русским языками обучения перевести в школу-лицей № 20, находящуюся в микрорайоне Жилгородок. Определены учебные заведения и для других учащихся. Школьники с 5-11 классов с казахским языком обучения перейдут в колледж энергетики и строительства. Учащиеся 5-11 классов с русским языком обучения переводятся в колледж транспорта и коммуникаций. Эти учебные заведения находятся в микрорайоне Авангард, где расположена и школа-гимназии № 30. В настоящее время решается вопрос с расписанием и горячим питанием для младшеклассников в школе № 20. Где обучение будет вестись в три смены, а уроки сократят до 35 минут.

Всего в другие учебные заведения переводятся 2 075 учащихся. В школе № 20, где обучаются 1 604 человека, число учащихся составит 2 488.

Как ранее сообщалось, учащихся школы с протекающим потолком переводят в другие учебные заведения в Атырау. Ранее их переводили на дистанционку.



