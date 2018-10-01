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В Атырау уволили двух майоров полиции, избивших владельца кафе
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали видео в социальных сетях, на котором 2 человека, предположительно полицейские, ломают мебель и избивают человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как подтвердили в пресс-службе департамента, на видео, действительно, сотрудники полиции, теперь уже бывшие. Случай произошел в селе Курмангазы Курмангазинского района. 2 майора районного отдела полиции находились в каше «Сушняк». После того, как владелец заведения попросил полицейских оплатить счет, между ними произошел скандал. В результате майоры избили хозяина кафе, поломали мебель, так и не заплатив по счету. Видео произошедшего и попало в социальные сети.
«По данному факту службой собственной безопасности департамента полиции было возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в суд Курмангазинского района. Также проведено служебное расследование. Виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и уволены из органов внутренних дел», - рассказали в пресс-службе Департаменте полиции Атырауской области.
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