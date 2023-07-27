В Атырау у жителя области Абай изъяли 1500 доз мефедрона

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау у жителя области Абай сотрудниками полиции изъято 1500 доз наркотического средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя области Абай 1998 г.р. Он подозревался в хранении синтетических наркотиков. Заключением медицинской экспертизы установлено, что изъятое наркотическое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон массой 487,75 грамм, что составляло 1500 доз», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.