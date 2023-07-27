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    В Атырау у жителя области Абай изъяли 1500 доз мефедрона

    27 Июля 2023, 02:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау у жителя области Абай сотрудниками полиции изъято 1500 доз наркотического средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя области Абай 1998 г.р. Он подозревался в хранении синтетических наркотиков. Заключением медицинской экспертизы установлено, что изъятое наркотическое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон массой 487,75 грамм, что составляло 1500 доз», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Атырау
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