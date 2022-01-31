В Атырау Toyota столкнулась со скорой: двое пострадавших

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау Toyota столкнулась со скорой помощью, ехавшей на красный свет светофора: двое пострадавших, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП произошло на перекрестке улиц Досмухамедова-Тайманова. При движении на зеленый свет светофора автомобиль марки Toyota Camry под управлением водителя 1995 г.р., столкнулся с автомашиной скорой помощи марки Lada Largus под управлением гражданина 1998 г. р. В момент столкновения скорая двигалась с правой стороны на красный сигнал светофора. При столкновении автомобиль скорой помощи марки Lada Largus наехал на дорожный знак, расположенный на обочине. Двое пассажиров автомобиля марки Lada Largus были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. В настоящее время ведется сбор документов», - сообщили в пресс-службе ДП Области.