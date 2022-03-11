В Атырау сильный дождь подтопил многие участки автодорог

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау после сильного дождя, подтопившего многие участки автодорог, продолжаются работы по откачке воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 марта 2022 года в результате обильных осадков в виде дождя на территории города Атырау отдельные участки автодорог были подтоплены. С 17:05 силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке поднявшихся грунтовых вод, уровень которых достиг 30 сантиметров.

В аварийно-спасательных работах задействованы сотрудники и техника департамента по чезвычайным ситуациям региона и ТОО «Спецавтобаза», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.