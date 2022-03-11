Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Атырау сильный дождь подтопил многие участки автодорог

    11 Марта 2022, 00:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау после сильного дождя, подтопившего многие участки автодорог, продолжаются работы по откачке воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 марта 2022 года в результате обильных осадков в виде дождя на территории города Атырау отдельные участки автодорог были подтоплены. С 17:05 силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке поднявшихся грунтовых вод, уровень которых достиг 30 сантиметров.

    В аварийно-спасательных работах задействованы сотрудники и техника департамента по чезвычайным ситуациям региона и ТОО «Спецавтобаза», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок Дороги Погода ДЧС Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
    Медики рассказали о состоянии пострадавшего на Аксуском заводе ферросплавов пожарного
    Возгорание на НПЗ КазМунайГаза в Румынии ликвидировано
    Пожарный пострадал при тушении возгорания на Аксуском заводе ферросплавов
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане