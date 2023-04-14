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    В Атырау шестой день продолжаются поиски пропавшей девочки

    14 Апреля 2023, 01:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области шестой день продолжают поиски пропавшего подростка 2007 года рождения. Девочка вышла из дома, не предупредив родителей, и не вернулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сразу с момента поступления вызова спасатели были оперативно привлечены к поисковым работам. Поиски проводятся сотрудниками ДЧС, департамента полиции, а также силами волонтеров и близких. К поискам привлечены водолазы.

    «На сегодняшний день в поисковых работах на реке Урал задействованы 12 спасателей, 2 единица техники и 4 плавательных средства оперативно-спасательного отряда ДЧС. Поисковые работы продолжаются»,- информирует пресс-служба ДЧС региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Дети
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