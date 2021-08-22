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В Атырау сгорел 11-квартирный жилой дом

22 Августа 2021 12:43
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В Атырау сгорел 11-квартирный жилой дом

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорел 11-квартирный жилой дом барачного типа, передаёт корреспондент МИА Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар произошёл в городском микрорайоне СМП-163.

По невыясненным пока причинам загорелся дом барачного типа на одиннадцать квартир. Пожар начался глубокой ночью. Пострадавших нет: всех жителей дома удалось эвакуировать.

В настоящее время спасатели продолжают проливать стены и пол дома, не давая возможности огню вспыхнуть вновь.

На месте пожара работает оперативная группа департамента полиции региона.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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