В Атырау сгорел 11-квартирный жилой дом

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорел 11-квартирный жилой дом барачного типа, передаёт корреспондент МИА Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар произошёл в городском микрорайоне СМП-163.

По невыясненным пока причинам загорелся дом барачного типа на одиннадцать квартир. Пожар начался глубокой ночью. Пострадавших нет: всех жителей дома удалось эвакуировать.

В настоящее время спасатели продолжают проливать стены и пол дома, не давая возможности огню вспыхнуть вновь.

На месте пожара работает оперативная группа департамента полиции региона.