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В Атырау сгорел 11-квартирный жилой дом
22 Августа 2021 12:43
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорел 11-квартирный жилой дом барачного типа, передаёт корреспондент МИА Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар произошёл в городском микрорайоне СМП-163.
По невыясненным пока причинам загорелся дом барачного типа на одиннадцать квартир. Пожар начался глубокой ночью. Пострадавших нет: всех жителей дома удалось эвакуировать.
В настоящее время спасатели продолжают проливать стены и пол дома, не давая возможности огню вспыхнуть вновь.
На месте пожара работает оперативная группа департамента полиции региона.
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