Аскар Жумагалиев ознакомился с реализацией программы «Цифровой Казахстан» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вице-премьер РК встретился с активом Атырауской области для обсуждения реализации ежегодного Послания Президента народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении Аскар Жумагалиев детально остановился на пунктах Послания и рассказал о мерах по их реализации.

Вице-премьер обратил внимание молодежи на возможности в сфере образования, развития инноваций. И призвал быть активными, не упускать своего шанса, когда государство создает самые благоприятные условия.

«Дорогие жители Атырау, как отметил Глава государства, мы будем использовать новые достижения для дальнейшего повышения уровня жизни и благосостояния казахстанцев. Для этого мы должны работать вместе и сообща», - сказал вице-премьер.





Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, в свою очередь, подчеркнул, что жители региона готовы приложить максимум усилий для реализации задач, отраженных в Послании Главы государства.





В ходе рабочего визита заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев посетил ряд проектов, реализуемых в рамках программы «Цифровой Казахстан». Так в ТОО «Батыс Транзит» он ознакомился с ходом реализации проекта по внедрению «умного» освещения в Атырау, заключающегося в модернизации уличного освещения, как в самом городе, так и в пригородных сельских округах.





Аскар Жумагалиев посетил Атырауский лицей «Знания-Инновации», где ознакомился с электронным журналом EduPage, цифровой библиотекой, цифровыми образовательными ресурсами, а также с работами, проводимыми в рамках цифровизации образовательного процесса.





Надо сказать, что и в среднеобщеобразовательных учреждениях области проводится обширная работа по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». 12 колледжей области подключены к автоматизированной системе. В следующем году планируется внедрение системы «Безопасная школа», также проводится работа по автоматизации приема учащихся в школу. На данный момент, 183 школы уже подключены к электронной системе журналов и дневников, 163 детских сада перешли на автоматизированную систему выдачи путевок в детские сады.

Далее заместитель Премьер-министра посетил городскую поликлинику №3. Он ознакомился с функционалом информационно-аналитической системы, электронной очередью в поликлиниках, процессом оцифровки сферы здравоохранения, а также проверил доступ к мобильным приложениям.





Он отметил, что цифровизация стала хорошим подспорьем в обмене информацией, между медработниками и медицинскими организациями.

По информации управления здравоохранения, на данный момент в 34 медицинских организациях области работает мобильное приложение, им пользуется свыше 15 тысяч человек.

В завершении визита вице-премьер посетил головной офис АО «Эмбамунайгаз», где принял участие в обсуждении пилотного проекта «Глобальная интеллектуальная площадка».







По итогам рабочего визита Аскар Жумагалиев дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.



