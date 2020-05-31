В Атырау с 1 июня отменяют карантин

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с 1 июня отменяют карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев внес изменения в свое постановление, в котором карантин в городе Атырау продлевался до 8 июня.

«Отменить карантин в городе Атырау с 00:00 часов 1 июня 2020 года с сохранением ограничительных мероприятий до полной стабилизации эпидемиологической обстановки. Выход из мест проживания и передвижения граждан допускается с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима и социальной дистанции 1,5-2 метра», - говорится в новом тексте постановления.

В то же время сохраняются ограничительные мероприятия на территории города Атырау и Атырауской области, карантин в поселке Макат Макатского района, в Жылыойском районе и месторождении Тенгиз, включая вахтовые поселки компании «Тенгизшевройл» и ее подрядных организаций, где находятся очаги распространения COVID-19 до полной стабилизации эпидемиологической обстановки.