В Атырау работу получат более двух тысяч человек в результате строительства завода

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау началось строительство завода по производству бутадиена. В период строительства работу здесь получат 2 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии на участке Карабатан началась реализация проекта «Производство бутадиена и его производных. Срок завершения строительства 2025 год. Планируется производство пяти различных видов продукции. Стирол-бутадиен-стирол – это каучук, который применяется в дорожном строительстве, изготовлении клея, пластика. Дивинил-стирольный синтетический каучук применяется в шинной промышленности. Часть этой продукции планируется поставлять на шинный завод в Карагандинской области. Бутадиен применяется для производства синтетических каучуков. Изобутан-изобутиленовая фракция предназначена для производства метил-трет-бутилового эфира, бутил-каучука, изопрена и алкилата. Метил-трет-бутиловый эфир – это присадка для повышения октанового числа бензина.Проект «Производство бутадиена и его производных» реализуется в рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», утвержденного постановлением правительства. Проект расположен на территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии в РК на участке Карабатан в 43 км от города Атырау. Реализация проекта позволит создать более двух тысяч рабочих мест в период строительства и 700 рабочих мест в период эксплуатации.



