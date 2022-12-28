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    В Атырау проверят завод KPI, где сокращают сотрудников

    28 Декабря 2022, 15:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау проверят недавно сданный завод KPI по производству полипропилена, где идет сокращение сотрудников. О фактах сокращений стало известно из обращений, размещенных в социальных сетях, а затем поступивших в областное управление государственной инспекции труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении государственной инспекции труда Атырауской области, внеплановая проверка будет проведена на основании поступивших обращений от работников завода ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI).


    В своем обращении сотрудники заявляют о предстоящем увольнении с нарушением действующего законодательства. В ходе проверки госинспекторами в рамках их компетенции будут исследованы все доводы заявителей. О результатах проверки сообщат дополнительно после ее полного завершения.

    В социальных сетях сообщалось, что сокращению подлежат от 60 до 80 человек. Но после сокращения на место принимается другой сотрудник, должность которого немного изменена.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Права человека Другие государственные органы Общество
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