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    В Атырау прошел творческий вечер Акуштап Бактыгереевой

    30 Сентября 2019, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошел творческий вечер Акуштап Бактыгереевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мероприятие под названием «Ақ самал жыры Жайықтың» было приурочено к 75-летнему юбилею известной поэтессы Акуштап Бактыгереевой. В нем приняли участие известные в республике литературоведы, общественные деятели, почитатели творчества поэтессы. Среди тех, кто прибыл поздравить казахстанскую поэтессу, были народная артистка РК Роза Рымбаева, народная певица Казахстана Сауле Жанпеисова и артисты ЗКО филармонии имени Г.Курмангалиева», - сообщили в пресс-службе акима города.

    В ходе праздничного вечера были прочитаны стихотворные произведения Акуштап Бактыгереевой, прозвучали музыкальные композиции. Также состоялся дебют песни «Ақұштап – ақ шағала», посвященной Акуштап Бактыгереевой.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Юбилей
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