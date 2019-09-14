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    В Атырау прокуроры добились ареста браконьеров

    14 Сентября 2019, 22:40

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прокуроры добились ареста браконьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержанные 5 сентября 2019 года в северной части Каспийского моря двое браконьеров (1987 и 1988 года рождения) в порядке ст.128 УПК РК были водворены в изолятор временного содержания. Однако 8 сентября 2019 года Атырауским городским специализированным следственным судом в санкционировании меры пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей было отказано. Судом подозреваемые в браконьерстве были отпущены под подписку о невыезде. По ходатайству природоохранного прокурора областным судом постановления следственного судьи отменены. Оба браконьера арестованы сроком на 2 месяца», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

    Как сообщалось, в Атырау прокуратура попросила суд пересмотреть решение по браконьерам. Браконьеры были задержаны с почти сотней особей рыбы осетровых пород, часть из которых занесена в Красную книгу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Генпрокуратура
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