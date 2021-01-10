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    В Атырау проголосовали более 100 пациенток роддомов

    10 Января 2021, 21:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В роддомах Атырау в выборах приняла участие 101 мама, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Голосование на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов проходило в областном перинатальном центре и Атырауском городском роддоме. Процесс выборов проходил с учетом самых строгих мер безопасности. В областном перинатальном центре проголосовали 30 молодых мам, в Атырауском городском роддоме – 71», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Мать уже семерых детей Айнур Тулемисова, впервые голосовавшая, находясь в перинатальном центре, поделилась своим впечатлениями.

    «Второй день нахожусь здесь с ребенком. И здесь же сделала важный для себя и страны выбор. Признательна за то, что создали такую возможность без посещения избирательного участка»,- говорит Айнур.

    По словам А. Тулемисовой, старшие из ее детей уже обучаются в вузах. Каждому ребенку давали имена, связанные с известными личностями. В этот раз долго думали, как назвать младенца, появившегося на свет в канун политической кампании. По ее мнению, имя напрямую влияет на будущее ребенка, поэтому лучше всего давать имена с глубоким смыслом. У семьи есть несколько вариантов, но окончательное решение еще не принято.

    К слову, вес новорожденного 3,15 килограмма, вес - 51 сантиметр.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Выборы Общество Выборы-2021
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