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    В Атырау продолжаются поиски утонувшего в Урале мужчины

    6 Января 2023, 21:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау продолжаются поиски утонувшего накануне в реке Урал мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня с 08:30 часов спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области продолжили поиски утонувшего накануне в реке Урал мужчины. Трагедия произошла в пригородном селе Жумыскер. Где двое мужчин вышли на подтаявший лед и начали делать полынью для лова рыбы. Лед треснул и оба они оказались в воде.

    Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками департамента полиции Атырауской области один мужчина 1974 года рождения был спасен и доставлен в областную больницу. Мужчину 1975 года рождения спасти не удалось. Вчера и сегодня поиски тела успехом не увенчались», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


    В поисково-спасательных работах задействовано девять спасателей ДЧС Атырауской области, две единицы техники и одно плавательное средство. Завтра поиски возобновятся.

    Ранее сообщалось, что провалившегося под лед мужчину спасли в Атырау.

    Фото: МЧС Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Вода Атырау
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