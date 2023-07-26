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    В Атырау предложили облегчить условия участия в программе «Ауыл аманаты»

    26 Июля 2023, 05:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на заседании под председательством заместителя акима области Марата Мурзиева был рассмотрен ход реализации программы «Ауыл аманаты». Было предложено упростить условия участия в этой программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации программы «Ауыл аманаты» между акиматом Атырауской области, министерствами сельского хозяйства и финансов было заключено трехстороннее кредитное соглашение. По этому соглашению выделен 1 мол 504 млн тенге для выдачи микрокредитов сельским жителям. Кредитным соглашением обозначены следующие целевые показатели: выдача 188 микрокредитов и создание 199 новых рабочих мест. 30 июня текущего года эти средства были переведены на казенный счет СПК, учреждение готово к выдаче займов. Для участия в программе поступило 80 заявок, однако только 10 из них соответствуют всем требованиям. По остальным заявкам на данный момент идет сбор недостающих документов. Согласно требованиям, необходимо предоставить 17 различных документов. На обработку заявок и вынесение решения отведено 15 дней», – сообщил заместитель председателя правления АО «СПК «Атырау» Азамат Айтпаев.

    В ходе совещания Марат Мурзиев поручил руководителю управления сельского хозяйства Салауату Утегулову систематизировать работы в рамках программы «Ауыл аманаты», регулярно отчитываться о ходе ее реализации.

    Также было поручено подготовить предложения по смягчению условий участия в программе и снижению количества предоставляемых документов.

    «Наша задача – поддержка предпринимателей. Большой пакет документов затрудняет участие субъектов бизнеса в программе. Они тратят немало времени на их сбор. Поэтому нужно уменьшить их количество. В то же время необходимо помнить, что это – государственные средства и они являются возвратными. Поэтому персонально проверяйте все заявки. Также необходимо усилить информационно-агитационную работу», – подчеркнул Марат Мурзиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Акимат Общество Атырау
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