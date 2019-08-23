В Атырау построят скейт-парк

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню города в Атырау появится свой скейт-парк. Новый спортивный объект будет построен за счет средств инвестора в рамках программы «Рухани жаңғыру» проекта «Туған жерге тағзым». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы провел выездное совещание с инвестором на будущей строительной площадке. Новый спортивный объект расположится под мостом, соединяющим микрорайоны Авангард и Жилгородок.

«Место для скейт-парка выбрано не случайно - недалеко от площадки располагается Ретро-парк, набережная реки Урал и пешеходный мост. Я уверен, что скейт-парк станет новым местом проведения досуга для детей и молодежи, а также положит начало развитию нового вида спорта - скейтбординга. В городской отдел спорта уже давно поступали просьбы от горожан построить в городе скейт-парк. И по удачному стечению обстоятельств одна из строительных компаний выразила добровольное желание инвестировать в проект по строительству нового спортивного объекта. Мы рады, что есть предприниматели, поддерживающие инициативу «Туған жерге тағзым» и готовые помочь своему родному городу», - рассказал аким города Алимухаммед Куттумуратулы.

Сейчас площадка, отведенная под строительство скейт-парка, приводится в порядок. Ее полностью выровняли, очистили от мусора и сорняков. Планируется, что работы по строительству парка завершатся к началу октября.

«Мы постараемся сделать покрытие скейт-парка максимально безопасным и менее травмоопасным. Дорожки для детей будут иметь резиновое покрытие, для подростков и молодежи оно будет бетонным. Также мы намерены облагородить и озеленить территорию скейт-парка», - рассказал Абай Хамидолла, директор компании, выступающей инвестором проекта.