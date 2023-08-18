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    В Атырау после жалоб жителей села у работающей в карьере компании отзовут лицензию

    18 Августа 2023, 14:02

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау после жалоб жителей пригородного села у работающей в карьере компании, добывавшей грунт, отзовут лицензию, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

    Как сообщили в акимате Атырауской области, на ТОО «ЭлитСтройКомпания» пожаловались жители села Таскала. Они потребовали закрыть расположенный в непосредственной близости от населенного пункта карьер, где ТОО добывало грунт. От большегрузных машин образовывается столько пыли, что страдают не только люди, но и окрестные пастбища.

    «ТОО «ЭлитСтройКомпания» выиграло конкурс на право разведки глинистых пород на участке Алгабас вблизи города Атырау. Договор с компанией заключили в июле 2018 года.

    В феврале 2019 года компания получила лицензию на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Имеет право на недропользование. Однако из-за неисполнения лицензионных обязательств лицензию у ТОО отзовут. В настоящее время направлено уведомление об отзыве лицензии в связи с неисполнением лицензионных обязательств недропользователя в соответствии с требованиями Кодекса РК»О недрах и недропользовании«. Недропользователь вправе оспорить это уведомление», – сообщили в областном акимате.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырау
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