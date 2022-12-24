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    В Атырау открылся детский сад на 160 мест

    24 Декабря 2022, 16:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Коктем города Атырау открылся детский сад «Шагала» на 160 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех жителей микрорайона Коктем с сегодняшним событием! Детский сад – это один из важных социальных объектов, это своего рода первая ступенька к взрослению. У казахов есть поговорка: «Что увидишь в гнезде, то возьмёшь с собой в жизнь». Уверен, что из детского сада «Шагала» выйдут подготовленные, воспитанные, жаждущие знаний ребята», – сказал принявший участие в церемонии открытия детсада заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

    Строительство детского сада началось в декабре 2021 года и было завершено в ноябре 2022 года. Каждая комната соответствует возрасту детей. Есть столовая, игровая, спальни, учебный кабинет, физкультурный зал, медицинский кабинет.

    Всего в детском саду «Шагала» семь групп. Вместимость старших групп – 25 детей, младших– 20. Учреждение прошло регистрацию в юстиции, получено заключение по приему детей из областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля. После ввода данных о детсаде в информационную систему «Indigo24.kz» начнется прием воспитанников. Также будут трудоустроены 20 педагогов и 24 технических работника.

    Фото региональной службы коммуникаций

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование
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