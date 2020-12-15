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    В Атырау открылся детский реабилитационный центр

    15 Декабря 2020, 14:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открылся детский реабилитационный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках республиканского форума «Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ» при Атырауской областной детской больнице был открыт детский реабилитационный центр. Главное назначение центра - поддержка детей с особыми потребностями. Развитие у них физических и умственных способностей, обучение практическим и жизненным навыкам. В оснащенном современным медицинским оборудованием центре работает 21 специалист. В месяц планируется принимать до 50 детей, в год необходимое лечение будут получать 600 детей. Курс реабилитации длится 21 день и будет проходить в 2-3 этапа», - рассказал на церемонии открытия глава региона Махамбет Досмухамбетов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение День Независимости
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