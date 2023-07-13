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      Международная деятельность

    В Атырау открылось Почетное консульство Литвы

    13 Июля 2023, 15:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев принял Посла Литвы в Казахстане Гинтаутаса Васюлиса, прибывшего в Атырау с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области..

    Глава области, приветствуя зарубежного гостя, отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Атырауской областью и Литвой укрепляется. Он подчеркнул, что руководство региона всегда готово поддержать значимые для Атырауской области предложения и проекты.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития транспортно-логистической, строительной и производственной отраслей.

    В свою очередь Гинтаутас Васюлис подтвердил, что намерен и дальше развивать сотрудничество с Атырауским регионом, и пригласил принять участие в церемонии открытия Почетного консульства Литвы.

    Стоит отметить, что за январь-май текущего года внешнеторговый оборот Атырауской области с Литвой составил 222,8 млн долларов США. Из них объем экспорта – 222,6 млн долларов США, импорта – 200 тысяч долларов США.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Атырауская область Международная деятельность РК Международные отношения Литва Дипломат
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