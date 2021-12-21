Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Атырау открылась современная детская деревня семейного типа

    21 Декабря 2021, 16:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В пригородом селе Талгайран города Атырау введена в строй областная детская деревня семейного типа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Аким области Махамбет Досмухамбетов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил коллектив и воспитанников детской деревни с открытием объекта.

    «За годы суверенитета были созданы хорошие условия для подрастающего поколения. В череде таких благих дел – и сегодняшнее открытие современной областной детской деревни семейного типа. Поздравляю!

    Нам важно видеть радость и счастье на лице каждого ребенка. Поэтому уделяем приоритетное внимание заботе детям с трудной судьбой. Детская деревня построена в соответствии с современными требованиями. Здесь созданы все условия для досуга, содержательного отдыха, также для саморазвития и образования в соответствии с требованиями времени»,-сказал руководитель области Махамбет Досмухамбетов, выразив благодарность коллективу Каспийского трубопроводного консорциума, реализовавшего данный проект.

    Построенная на берегу Урала детская деревня семейного типа состоит из восьми двухэтажных жилых домов. Четыре из них оборудованы для детей с ограниченными возможностями. В 80-местной деревне 7 семей поселятся с 54 воспитанниками в возрасте 13-18 лет, оставшимися без родительской опеки. В культурно-спортивном комплексе предусмотрены танцевальный, спортивный, тренажерный и актовый залы. Также имеются баня и игровые площадки.

    В административном блоке расположен коворкинг – центр, где дети могут постигать основы профессиональной деятельности и заниматься творчеством. Есть центр самопознания и социальной адаптации. Благодаря современному конференц-залу дети имеют возможность для онлайн обучения.

    В культурно-спортивном комплексе детской деревни будут проводиться соревнования, тренировки. А в швейном цехе воспитанники получат возможность профессионально овладевать искусством кройки и шитья.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Акимат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Автобус дотла сгорел на трассе в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане