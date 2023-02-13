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    В Атырау около 100 иностранных граждан занимали должности с нарушениями

    13 Февраля 2023, 16:32

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау около 100 иностранных граждан занимали должности с нарушениями законов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау в ходе проверок были выявлены более тридцати иностранных рабочих, занимающих должности, не соответствующие выданному разрешению на определенную работу. Также в различных компаниях выявлено около шестидесяти иностранных граждан, образование которых не соответствует занимаемой должности. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений»,- рассказал руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров.

    Инспекцией в прошлом году 245 производственных объектов были аттестованы на предмет снижения количества рабочих мест с вредными условиями труда. На территории области с 30 предприятиями заключены меморандумы «Нулевой травматизм Vizion Zero», по проекту «Народный контроль» работают шесть крупных предприятий.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область мигранты Трудоустройство Атырау
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