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    В Атырау объяснили, почему половина города осталась без света

    22 Июля 2023, 22:48

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау объяснили, почему 22 июля половина города осталась без света. В части микрорайонов электроэнергию так и не дали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с дефицитом генерируемой мощности на электростанциях Западного региона и увеличением мощности на транзитной линии 220 кВ Уральск – Атырау, при предельном режиме работы на транзитных линиях срабатывает противоаварийная автоматика. Это специальная автоматика отключения нагрузки путем прекращения электрической энергии. Эта автоматика работает для сохранения устойчивости узла нагрузки при аварийных возмущениях, таких как отключение одной или нескольких питающих линий. В данный момент принимаются меры по недопущению повторных случаев отключения путем введения ограничения подачи электрической энергии юридическим лицам Атырауской области по команде системного оператора в соответствии с графиком ввода ограничений при недостатке мощности»,- сообщили в акционерном обществе «Атырау Жарык».

    В «Атырау Жарык» предупредили, что 24 июля не будет света в некоторых микрорайонах Атырау в связи с капитальными работами на линиях.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область Происшествия Минэнерго РК Атырау
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