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    В Атырау назвали одного из главных загрязнителей атмосферы в Казахстане

    24 Февраля 2022, 21:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - ТОО «Тенгизшевройл» является одним из основных загрязнителей атмосферы не только в регионе, но и в республике. Об этом сообщил находящийся в Атырауской области министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ТОО «Тенгизшевройл» систематически происходят сбои в работе технологического оборудования со сжиганием газа на факелах. Предприятие является одним из основных загрязнителей атмосферы не только в регионе, но и в республике. Однако ТШО эти сжигания газа относит к технологически неизбежным, ссылаясь на нормы законодательства о недрах и недропользования. Жители прилегающих к объектам ТШО населенных пунктов постоянно жалуются именно на выбросы от факельных установок. ТШО необходимо снизить объем неизбежного сжигания газа, установить его причину, предоставить полный анализ всех сценариев сжигания газа и план мероприятий по его уменьшению», - сообщил министр. Результаты будут направлены в Комитет экологического регулирования и контроля, а также в департамент экологии по Атырауской области. «Комитету экологического регулирования и контроля поручаю при рассмотрении проектных документов ТШО обеспечить включение мероприятий по предотвращению внештатных ситуаций. По каждому факту внештатных ситуаций, связанных со сжиганием газа, принять меры в соответствии со статьей 328 Административного кодекса вплоть до приостановки источника в случае их систематичности», - заявил Сериккали Брекешев. В связи с увеличением объемов добычи нефти и переработки газа увеличивается и нагрузка на окружающую среду.

    «Возникла необходимость уточнения и обновления данных о состоянии окружающей среды в зоне деятельности ТШО. Поручаю в срок до 1 декабря ТШО провести научно-исследовательские работы по оценке состояния окружающей среды по всем параметрам (радиоэкологическая обстановка населенных пунктов, здоровье населения, дозовые нагрузки деятельности ТШО на население. Результаты проведенных работ представить в Комитет экологического регулирования и контроля и общественности», - поручил министр.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Промышленность
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