В Атырау начали выдавать микрокредиты

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Бизнес-проекты 18 претендентов на получение микрокредитов до 5 млн тенге были рассмотрены в Атырау - 17 из них получили одобрение. Об этом рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди претендентов на микрокредиты много желающих расширить уже имеющийся бизнес. Месяц назад по распоряжению акима области была создана специальная комиссия, которая рассмотрела представленные документы 18 претендентов, а также их проекты. В результате были одобрены 17 проектов. В настоящее время заявления на получение микрокредитов подали еще 18 человек. Основное направление бизнеса, на которое выданы микрокредиты – сельское хозяйство. При принятии решений основной акцент делался на актуальности, значимости, эффективности, экономической выгоде и жизнеспособности проектов», – сообщил А. Мамбетов.



Микрокредиты могут получить молодые предприниматели в возрасте от 21 до 35 лет, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за микрокредитом не превышает пяти лет. Кредиты до 5 млн тенге выдаются под 2,5% процента на срок до пяти лет.



