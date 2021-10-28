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    В Атырау начала работу конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда»

    28 Октября 2021, 10:34

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау начала работу международная научно-практическая конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках празднования 30-летия Независимости страны в Атырау начала работу международная научно-практическая конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда».

    Участие в ней принимают около 30 отечественных и иностранных ученых-исследователей из Европы, Америки, России, Японии, Турции, Украины.Работа конференции началась с пленарных заседаний, разделенных на четыре секции. Участники конференции обсудят такие вопросы, как место Сарайшыка среди городов Золотой Орды, археологические исследования в средневековом Кышкале, фольклор эпохи Золотой Орды: дух государственности и мужества и многие другие. Для участников конференции организована выставка артефактов, найденных во время раскопок городищ Сарайшык и Актобе-Лаэти. На выставке представлена ваза с надписью отрывка из поэмы Жусупа Баласагуна, найденная в 1909 году в Сарайшыке, костяные и серебряные украшения.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Наука История Казахстана
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