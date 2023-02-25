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    В Атырау младшеклассников из школы с протекающей крышей перевели на удаленку

    25 Февраля 2023, 14:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау младшеклассников из школы №30 с протекающей крышей перевели на удаленку. Накануне сообщалось, что учиться они будут в школе, расположенной в другом микрорайоне города. Об этом рассказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такое решение было принято после настоятельных просьб родителей не переводить 884 учащихся 1-4 классов из городской школы-гимназии №30 для одаренных детей с обучением на трех языках в школу-лицей № 20, находящуюся в микрорайоне Жилгородок. Родителям пришлось бы тратить несколько часов, доставляя детей в учебное заведение и забирая обратно.

    Закрыть школу, построенную в 2002 году, пришлось после обильного снегопада, когда стали разрушаться гипсовые покрытия на потолках учебных кабинетов, угрожая жизни учащихся и преподавателей. В настоящее время 40 из 54 кабинетов находятся в непригодном для обучения состоянии.

    «Мы с акимом области ознакомились с катастрофической ситуацией в школе-гимназии №30 и рассмотрели пути ее решения. Пересмотрели и доработали план работ по капитальному ремонту. На сегодняшний день на дистанционном обучении находятся более 2000 учащихся. Учитывая предложения и жалобы со стороны родителей, мы решили, что до конца учебного года учащиеся начальных классов будут учиться онлайн, а учащиеся 5-11 классов будут обучаться в свободных кабинетах в двух колледжах, расположенных рядом со школой. Один из них - Атырауский колледж энергетики и строительства, второй - колледж транспорта и коммуникаций», - сказал Ж. Бисембиев.

    Как ранее сообщалось, в Атырау всех учеников школы с протекающим потолком распределили по учебным заведениям.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Атырау
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