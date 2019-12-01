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В Атырау из-за отключения турбины на ТЭЦ полгорода осталось без света и воды
1 Декабря 2019 21:12
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за отключения турбины на ТЭЦ полгорода осталось без света и воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Сегодня с утра в Атырау дома, расположенные на левом берегу реки Урал, остались без электричества, холодной и горячей воды. Отключение затронуло и часть микрорайонов правобережья. После обеда в большинстве микрорайонов свет и вода вновь исчезли.
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, подача электроэнергии прекратилась из-за аварийного отключения одной из турбин АО «АТЭЦ». Из-за отсутствия электричества остановились и моторы, подающие воду.
Более подробную информацию пообещали предоставить позже в пресс-службе областного акимата.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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