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    В Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах

    3 Апреля 2023, 12:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау из-за накрывшего город смога от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей отменили занятия в школах и колледжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, сегодня школьники и учащиеся колледжей, пришедшие утром на занятия, распускаются по домам. Вторая смена будет учиться в дистанционном формате. Такое решение принято в связи с появлением в городе сильного смога от возгорания тростниковых зарослей на побережье Каспийского моря в нескольких десятках километров от города. Горят заросли на территории государственного природного резервата «Акжайык».

    «Дополнительная информация будет сообщена позже»,- информирует пресс-служба.

    Как ранее сообщалось, Атырау накрыло смогом от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Происшествия Экология
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