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    В Атырау из незаконного оборота изъято подакцизной продукции почти на 7 млн тенге

    17 Августа 2023, 23:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из незаконного оборота изъято подакцизной продукции на 6.7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом государственных доходов по Атырауской области во взаимодействии с департаментом по экономическим расследованием региона выявлен факт незаконного оборота подакцизной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации. В ходе проверки одного из магазина в городе Атырау выявлено более 2,5 тыс. штук нелегальных табачных изделий в виде электронных сигарет, вейп-устройств и жидкостей к ним. Рыночная стоимость изъятой продукции составляет порядка 6,7 млн тенге»,- сообщили в департаменте государственных доходов области.

    Дело направлено в департамент экономических расследований для дальнейшей работы. Совместные рейды по борьбе с незаконным оборотом подакцизной продукции продолжаются.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Минфин РК Атырау
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