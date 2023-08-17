В Атырау из незаконного оборота изъято подакцизной продукции почти на 7 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из незаконного оборота изъято подакцизной продукции на 6.7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом государственных доходов по Атырауской области во взаимодействии с департаментом по экономическим расследованием региона выявлен факт незаконного оборота подакцизной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации. В ходе проверки одного из магазина в городе Атырау выявлено более 2,5 тыс. штук нелегальных табачных изделий в виде электронных сигарет, вейп-устройств и жидкостей к ним. Рыночная стоимость изъятой продукции составляет порядка 6,7 млн тенге»,- сообщили в департаменте государственных доходов области.

Дело направлено в департамент экономических расследований для дальнейшей работы. Совместные рейды по борьбе с незаконным оборотом подакцизной продукции продолжаются.