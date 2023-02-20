Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    В Атырау из 20 кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатному округу зарегистрированы 13 человек

    20 Февраля 2023, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауская областная территориальная избирательная комиссия сообщила об итогах регистрации кандидатов на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года. По одномандатному территориальному избирательному округу № 13 по выборам депутата Мажилиса Парламента РК было выдвинуто 20 кандидатов. К выборам допущены 13, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно календарному плану основных мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов 19 февраля 2023 года в 18:00 часов завершена регистрация кандидатов. По одномандатному территориальному избирательному округу № 13 по выборам депутата Мажилиса Парламента РК было выдвинуто 20 кандидатов: четыре кандидата или 20 % от четырех политических партий, 16 или 80 % – самовыдвиженцы. Один кандидат не соответствовал требованиям законодательства (имеет непогашенную или не снятую судимость). Шести кандидатам отказано в регистрации в связи с непредставлением всех документов, предусмотренных для регистрации. По итогам регистрации зарегистрировано 13 кандидатов (65 %) в депутаты Мажилиса Парламента (13 человек на один мандат). Из них 10 кандидатов (77 %) в порядке самовыдвижения, три кандидата (23 %) выдвинуты политическими партиями . Из зарегистрированных кандидатов семь (53,84 %) мужчин, шесть (46,16 %) женщин.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Мажилис Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    День семьи отметили в Атырау
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров