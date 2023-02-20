В Атырау из 20 кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатному округу зарегистрированы 13 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауская областная территориальная избирательная комиссия сообщила об итогах регистрации кандидатов на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года. По одномандатному территориальному избирательному округу № 13 по выборам депутата Мажилиса Парламента РК было выдвинуто 20 кандидатов. К выборам допущены 13, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно календарному плану основных мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов 19 февраля 2023 года в 18:00 часов завершена регистрация кандидатов. По одномандатному территориальному избирательному округу № 13 по выборам депутата Мажилиса Парламента РК было выдвинуто 20 кандидатов: четыре кандидата или 20 % от четырех политических партий, 16 или 80 % – самовыдвиженцы. Один кандидат не соответствовал требованиям законодательства (имеет непогашенную или не снятую судимость). Шести кандидатам отказано в регистрации в связи с непредставлением всех документов, предусмотренных для регистрации. По итогам регистрации зарегистрировано 13 кандидатов (65 %) в депутаты Мажилиса Парламента (13 человек на один мандат). Из них 10 кандидатов (77 %) в порядке самовыдвижения, три кандидата (23 %) выдвинуты политическими партиями . Из зарегистрированных кандидатов семь (53,84 %) мужчин, шесть (46,16 %) женщин.



