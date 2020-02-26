Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушами осетров

    26 Февраля 2020, 22:26

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушками осетров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры, департаментом КНБ РК по Атырауской области проведены следственные мероприятия по задержанию работников Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. У них в служебной автомашине обнаружены туши рыбы осетровых и частиковых пород без каких-либо разрешительных документов. В ходе обыска по месту жительства одного из инспекторов обнаружены куски рыбы осетровых пород, а также орудия незаконного вылова рыб.

    Сообщается, что ​по факту ДКНБ области начато досудебное расследование по ст.339 ч.2 п.4 УК. Для ля дальнейшего расследования уголовное дело передано в департамент полиции области. ​Следственные действия продолжаются.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марала незаконно отстрелили в СКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков