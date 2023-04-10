В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 10 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау и Актобе, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, большая часть республики 10 апреля будет находиться под влиянием атмосферных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в девяти регионах Казахстана и в городе Шымкенте объявили штормовое предупреждение.



