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    В Атырау Гражданский центр помог открыть 100 общественных организаций

    8 Февраля 2022, 15:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В 2018 году в Атырау при областном управлении внутренней политики был создан Гражданский центр. Его основная задача - поддержка гражданского общества и неправительственных организаций. О том, как решается эта задача, какие результаты достигнуты? На эти и другие вопросы отвечает руководитель Гражданского центра Жаннат Доскалиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    - Жаннат, центр работает над развитием негосударственного сектора, реализацией программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», расширением волонтерства. А насколько все это развито в регионе?

    - В настоящее время в области зарегистрировано 712 неправительственных организаций. Из них около 100 - открыты с помощью Гражданского центра. Центр информирует общественные организации о проведении грантовых конкурсов. За три года более 500 человек получили рекомендации для участия в конкурсах на получение гранта или государственного социального заказа.

    -Жаннат, а о каких конкретно грантах идёт разговор? Кто их предоставляет представителям гражданского общества?

    -Если говорить о нашей области, то гранты предоставляются крупными компаниями региона. В первую очередь, работающими в нефтегазовой отрасли. А также казахстанскими и международными организациями. Это Центр поддержки гражданских инициатив, Фонд Первого Президента Республики Казахстан, Фонд Евразия Центральная Азия (FECA), Самрук-Казына Траст, USAID, а также Сорос Казахстан для социальных проектов НПО.

    - И какие направления предлагаются для получателей грантов?

    - Направление и тематика грантов - самые разные, поэтому участвовать в конкурсах могут абсолютно все неправительственные организации. Правила конкурса каждой организации-донора формируются отдельно. Конкурс грантов открыто объявляется в социальных сетях и в СМИ. Специалисты центра оказывают только методическую помощь, консультируя, помогая составить заявку.

    - А можете привести какие-то конкретные примеры?

    - Конечно. Известный в регионе общественный активист Арман Хайруллин в 2019 году с поддержкой Гражданского центра открыл общественный фонд «Атамекен ЭКО». Его цель - способствовать решению важных вопросов региона на государственном уровне. В первую очередь экологических. Гражданский центр оказывает всемерную поддержку таким общественным активистам, как Арман Хайруллин.

    Ещё один пример. Мама особенного ребенка Алия Кубаева помогает таким мамам, как она. В 2019 году с помощью Гражданского центра она открыла общественный фонд «Жан Еркем Ай». Как представитель неправительственной организации, она участвовала в программе «Жаркыра» компании «ТШО» и выиграла грант. На сегодня в здании, площадью 700 квадратных метров, находящемся в доверительном управлении, она запустила реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

    - Жаннат, Гражданский центр проводил «Ярмарку социальных проектов». Расскажите о целях и задачах этого мероприятия. Будут ли такие ярмарки продолжены?

    -Да, Гражданский центр организовал «Ярмарку социальных проектов». Ее цель -усиление взаимодействия неправительственных организаций с крупными компаниями, индивидуальными предпринимателями в решении социальных вопросов общества. И, конечно, повышение потенциала НПО. На ярмарке свои проекты представили 14 НПО, 4 проекта стали победителями и получили финансовую поддержку в размере 10,5 млн тенге. Проведение алогичной ярмарки запланировано и на этот год. Она пройдёт уже совсем скоро.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область НПО
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