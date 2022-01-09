В Атырау горожане радуются стабильности и ценам на газ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау уже несколько дней наблюдается стабильная обстановка. Весь город и область живут в привычном режиме. Все объекты работают. Коммунальные службы функционируют в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время есть проблемы с интернетом. Но учитывая события последних дней, считаю, что нужно отнестись с пониманием и с терпением. Я призываю всех к единству. Пусть в нашей стране будет спокойно и мирно», - сказала Венера Галактионова.

«Когда начались митинги, было очень тревожно, в первую очередь, за своих родных и близких. Мы стали чаще звонить друг другу, узнавать о состоянии дел и здоровья . Сейчас все спокойно. Это заметно по городу», - отметил Артур Аупов.

На сегодняшний день на всех заправках газ для автомобилей отпускают по цене 50 тенге за литр, в отдаленных районах - 55 тенге за литр. Ажиотажа и очередей в Атырауской области не наблюдается. В целом обстановка спокойная. Работа идет в штатном режиме. Все магазины и супермаркеты функционируют в обычном режиме. Их представители заверяют, что запасов продовольствия достаточно, дефицита не наблюдается.