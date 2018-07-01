В Атырау финишировала экологическая экспедиция «Жайық-Урал»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау финишировала 22-я историко-культурная экологическая экспедиция «Жайық-Урал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

В этом году она проводилась в рамках государственной программы «Рухани жанғыру». Участники экспедиции, за плечами которых сотни километров сплава по реке Урал, стартовали от древнего городища Жайык в Западно-Казахстанской области, а финишировали в городище Сарайшык.

«Мы изучаем историко-культурное наследие наших стран. Наших двух народов, которые столько веков жили в мире, дружбе, согласии», - говорит председатель комиссии общественной палаты Оренбургской области (РФ) Людмила Марченко,

Как отметил руководитель областного управления внутренней политики Жасулан Бисембиев, в этом году экспедиция проходит в рамках реализации программы «Рухани жанғыру».

«Мы считаем, что это очень символично. Так как вдоль реки Урал находится ряд ключевых сакральных объектов. Участники экспедиции не только посещают сакральные места, но и широко их пропагандируют, что наверняка будет способствовать увеличению туристического потока к древним памятникам», - рассказал чиновник.

Еще одна цель экспедиции - обратить внимание на проблемы Урала. Объем воды в реке за 20 лет уменьшился в 2,5 раза. В результате до минимума сократилось число естественных нерестилищ, река теряет статус судоходной и рыбохозяйственной.

«Наша экспедиция своих целей не меняет. Они неизменны. Это сохранение богатейшего историко-культурного наследия, сохранение нашего Урала. Мы идем по Уралу и рассказываем о тех задачах, которые удалось выполнить», - поделилась руководитель экспедиции «Жайык-Урал» Елена Тарасенко.

Одно из важнейших достижений членов экспедиции - это создание Межправительственной комиссии по сохранению экосистемы трансграничной реки Урал. К работе она приступит в этом году.