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    В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге

    2 Июля 2023, 18:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрено дело в отношении ТОО «Karabatan Utility Solutions» по статье 329 КоАП (Превышение установленного и дополнительно полученного объема квоты на выбросы парниковых газов), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного суда, департаментом экологии по Атырауской области на основании требования специализированной природоохранной прокуратуры проведена внеплановая проверка в отношении ТОО. В ходе проверки было установлено, что по результатам отчетности по инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год выбросы диоксида углерода превышают установленный порог в 20 тыс. тонн до 35 482 тонн. Уполномоченный госорган согласовал объем квот выбросов парниковых газов до 35 482 тонн. Однако при проведении расчетов с использованием первичных данных, примененных в отчете об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год, установлено, что фактические объемы выбросов составили 743 105 тонн.

    Таким образом, ТОО осуществлял эксплуатацию квотируемой установки с значительным превышением установленных (выделенных) объемов углеродных квот.

    Согласно статьи 329 КоАП за превышение установленного и дополнительно полученного объема на выбросы парниковых газов предусмотрена административная ответственность – штраф на оператора установки в размере 5 МРП за каждую тонну сверх установленного объема, не компенсированную приобретенными единицами квот.

    Постановлением суда ТОО «Karabatan Utility Solutions» привлечено к административной ответственности и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 7 224 485 941 тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды Экология Минэкологии Атырау
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