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    В Атырау доставили еще пять передвижных морозильных камер для хранения вакцин

    27 Мая 2021, 18:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В город Атырау доставлены 5 передвижных морозильных камер для хранения вакцин. Они предназначены для транспортировки вакцины против COVID-19 в самые отдаленные районы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, при поддержке одной из местных компаний управлению здравоохранения области были переданы 5 мобильных морозильных камер для транспортировки вакцины от коронавирусной инфекции.

    «Ранее компания уже презентовала региону 28 единиц морозильного оборудования различного размера и объёма. Все камеры используются для транспортировки вакцины в отдаленные районы области и в работе передвижных пунктов вакцинации», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения.

    Отметим, с 1 февраля в регион было доставлено 74 200 доз вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax». Прибытие ещё одной партии второго компонента вакцины «Спутник V» ожидается до 31 мая.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Акимат Здравоохранение Безопасность Регионы Коронавирус в РК Вакцинация
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